Caos amministrative, sette persone denunciate nei seggi: che cosa è successo

Sette persone sono state denunciate nelle ultime ore per quanto avvenuto nei seggi napoletani delle elezioni amministrative. Si tratta di tre elettori e di quattro candidati.

A Pomigliano i carabinieri sono intervenuti nella scuola Sulmona di via Pertini, che è sede elettorale. Un presidente del seggio li ha chiamati perché una persona aveva scattato la foto della propria scheda - con tanto di preferenza già espressa - dimenticandosi di silenziare lo smartphone. L'uomo, un 60enne incensurato, è stato denunciato.

Vicenda del tutto simile a Cicciano, dove a venire denunciato è stato un uomo di 44 anni incensurato. Per lui smartphone sequestrato.

A Cimitile, invece, i carabinieri hanno denunciato un 40enne del posto. L’uomo ha indossato illecitamente uno di quei cartellini che riportano la dicitura “Rappresentante di lista” e si è introdotto all’interno di una sezione. A quel punto ha iniziato a fotografare con il proprio smartphone il presidente e gli scrutatori presenti. I carabinieri sono intervenuti e hanno appurato che l’uomo non fosse un rappresentante di lista. Indagini in corso per accertare l’origine di quel talloncino e i motivi delle foto.



Sempre a Cimitile, infine, i Carabinieri hanno sanzionato quattro candidati sorpresi nelle immediate vicinanze dei seggi, non rispettando la distanza minima consentita.