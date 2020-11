Piazza Mercato, si gioca di nuovo a calcetto in zona rossa: arrivano i carabinieri

Anche ieri piazza Mercato è stata teatro di una partita di calcetto come domenica scorsa, questo nonostante non sia concesso dalle attuali restrizioni anti-Covid da zona rossa in cui la regione è inserita.

Stavolta sono però arrivati i carabinieri della compagnia Stella, su segnalazione di alcuni cittadini della zona.

I militari hanno interrotto la partita e i ragazzi, circa una decina, sono fuggiti. Due giovani di 21 e 23 anni sono stati comunque identificati e sanzionati secondo quanto previsto dalla normativa anticontagio.

Le due porte utilizzate per la partita sono state contestualmente sequestrate.