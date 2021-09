Rider aggredito a Fuorigrotta, identificati e denunciati gli altri membri della baby gang

Sono in quattro. Anche loro hanno, come i primi due denunciati, tra i 15 e i 17 anni

/ Via Lepanto

I carabinieri della compagnia di Bagnoli hanno identificato e deferito all’Autorità giudiziaria gli altri quattro giovani che avrebbero aggredito un rider a via Lepanto a Fuorigrotta la notte del 4 settembre scorso. Come i primi due presunti aggressori identificati e denunciati, anch'essi hanno età comprese tra i 15 e i 17 anni. Il reato contestato è concorso in lesioni aggravate.

Tutti gli aggressori sono stati identificati e segnalati all’autorità giudiziaria.

Il rider, un 26enne, venne duramente aggredito a calci e pugni. Portato all'ospedale San Paolo di via Terracina, ha avuto una prognosi di 21 giorni per contusioni multiple.

Per paura di ritorsioni il ragazzo lì per lì non si è rivolto alle forze dell'ordine, ma i carabinieri di Bagnoli sono stati avvertiti di quanto successo dal personale medico.

I militari hanno quindi analizzato le immagini di videosorveglianza della zona e identificato prima due persone, un 17enne ed un 15enne, poi oggi i restanti quattro.