Ragazza ruba un quintale di rame da un deposito edile: denunciata

A Qualiano i carabinieri hanno denunciato per furto una 26enne di etnia rom, residente nell'insediamento nella zona Asi di Giugliano.

La donna, poco prima, era entrata in un deposito edile del rione Principe e aveva portato via, in auto, circa 100 kg di rame dal valore stimato in circa 2mila euro.

I militari sono intervenuti dopo la segnalazione del proprietario dell'area e l'hanno bloccata, recuperando il metallo e restituendolo al legittimo proprietario.