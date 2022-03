Cosmetici e dolci per 180 euro: scoperta dopo il "colpo" al supermercato

Ieri pomeriggio gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della centrale operativa sono intervenuti presso un supermercato della galleria commerciale di via Marco Aurelio per la segnalazione di un furto

I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da un addetto alla vigilanza il quale ha raccontato loro che, poco prima, insieme ad una dipendente aveva fermato una donna. Questa, dopo aver oltrepassato le casse facendo scattare l’allarme sonoro antitaccheggio, alla richiesta di mostrare il contenuto della sua borsa aveva tentato di darsi alla fuga. In realtà si era appropriata di dolci e cosmetici dal valore di 180 euro.

Gli agenti hanno identificato la donna per una 45enne napoletana con precedenti di polizia e sottoposta alla misura del foglio di via obbligatorio dal Comune di Napoli fino al 17 gennaio 2024. L’hanno quindi denunciata per furto aggravato e per la violazione del provvedimento cui è sottoposta. La merce è stata riconsegnata al titolare dell’esercizio commerciale.