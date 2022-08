"Pagami o ti accoltello e violento tua moglie": rider minaccia l'ex datore lavoro

"Fammi il bonifico da mille euro se no ti costa caro e amaro, t'abboffo 'e curtellate...". È uno dei messaggi che il titolare di una ditta napoletana di delivery ha mostrato ai carabinieri nel denunciare per minacce un suo ex dipendente.

Il rider avrebbe vantato dei crediti "fantasma" nei riguardi del suo ex datore di lavoro, iniziando poi ad alzare sempre più il tiro delle minacce non vedendosi corrisposta la somma.

Ai carabinieri l'imprenditore ha spiegato di non avere alcun debito col ridere e che, anzi, in un'occasione ha anche disposto verso di lui un bonifico da 600 euro nella speranza di concludere la vicenda. "Sono disperato, e - scrive nell'ultima denuncia l'imprenditore 38enne - temo seriamente per la mia incolumità e per quella dei miei tre figli e di mia moglie in quanto in messaggi audio e video mi ha riferito che doveva violentarla...e quanto accaduto al mio collaboratore dimostra che ormai dalle parole è passato ai fatti".

Il riferimento al collaboratore è ad un'aggressione che questi avrebbe subito, con coltello, ad opera del rider, che gli avrebbe anche squarciato le gomme dell'auto. L'uomo avrebbe continuamente minacciato l'imprenditore di morte e di violentare sua moglie.