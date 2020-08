"Fa caldo, volevo uscire": 46enne evade i domiciliari e viene denunciato

Non si ferma l’attività di controllo del territorio dei Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli. Forte l’attenzione nel Rione Traiano, dove i carabinieri della compagnia di Bagnoli – insieme a quelli del Reggimento Campania - hanno controllato oltre 170 persone – 42 quelle già note alle forze dell'ordine– e 82 veicoli. Ventuno le contravvenzioni al codice della strada notificate, molte per guida senza casco e per mancanza di copertura assicurativa.



Un 46enne è stato denunciato per evasione perché trovato in strada nonostante fosse sottoposto ai domiciliari. Quando è stato fermato ha raccontato ai Carabinieri di avere caldo e di voler prendere aria.



