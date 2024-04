Denuncia il compagno della figlia: lei lo minaccia di morte davanti ai carabinieri

I carabinieri di Torre del Greco sono intervenuti, verso le 3 di notte, in un appartamento di Portici per la segnalazione di una lite. I militari, raggiunto l'appartamento, dal quale provenivano le urla, hanno trovato la porta socchiusa.

La cucina era a soqquadro, con piatti distrutti e mobili danneggiati. In casa hanno trovato un uomo - 34 anni, già noto alle forze dell'ordine - , la sua compagna e il padre di lei. La donna presentava diversi lividi su tutto il corpo e a quanto pare era stata appena aggredita.

I carabinieri hanno accompagnato i tre in caserma per ricostruire la vicenda. Sul posto è giunta anche una squadra del 118 che ha medicato le lesioni della vittima. Quest'ultima non ha voluto raccontare gli episodi di violenza subiti, ma nella rcostruzione sono tornate utili le parole dell'anziano padre.

Lite all'esterno della caserma

Il 34enne è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e trasferito in carcere. Tutto sembra essere tornato alla calma, ma una volta usciti dalla caserma padre e figlia hanno iniziato a litigare. Lei, in particolare, lo accusava di aver denunciato il compagno e - poco dopo- ha minacciato di morte lo stesso genitore.

lI due vengono riportati in caserma e lì si accerta che il 73enne avesse già denunciato in passato la figlia (che di anni ne ha 37) ed i reati sono gravi: maltrattamenti ed estorsione. A quel punto è stata arrestata anche la donna, poi trasferita nel carcere di Pozzuoli. La vittima – l’anziano – sta bene ed è tornato a casa.