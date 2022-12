La denuncia di Mazzacarro: "Chiusura anticipata, raffica di verbali e zero luminarie. Ci fate fare ristorazione?"

Massimiliano Mazzaccaro, commerciante del settore gastronomico e ristorativo di Portici, ha lanciato un grido d'allarme a NapoliToday sulle problematiche ogni giorno affrontate con la sua attività commerciale.

"Il commercio a Portici soffre una cattiva gestione da parte dell’amministrazione attuale e passata, per le problematiche riguardanti il COVID, la guerra ed i rincari speculativi. Con l'introduzione della delibera 2009 per arginare problematiche di ordine pubblico, le attività commerciali che fanno principalmente ristorazione notturna rischiano di chiudere in inverno alle ore 1.00/1.30 ed in estate 2.00/2.30. Tale decisione danneggia le nostre attività, visto che ai nostri confini esistono realtà ristorative che non saranno sottoposte a tali obblighi. Per non parlare della raffica di verbali che subiamo, delle tasse locali pagate al 100% con servizi realmente resi pari al 30-40% e per l'assenza di luminarie natalizie a causa del risparmio energetico", spiega il ristoratore, titolare di una paninomacelleria a Portici.