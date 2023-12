"Mani al collo e pugni in testa alla dottoressa": denunciata una nuova aggressione al pronto soccorso

Una nuova aggressione ai danni di personale medico è stata denunciata dall'associazione Nessuno Tocchi Ippocrate. Teatro dell'ennesimo triste episodio l'ospedale San Paolo di Napoli.

"Alle ore 16.30 giunge al pronto soccorso dell’Ospedale San Paolo di Napoli una ambulanza che trasporta un paziente ultrasettantenne con problemi cardiaci. Da premettere che il paziente non era accompagnato da parenti. Improvvisamente le condizioni cliniche dell’uomo peggiorano e va in arresto cardiaco, mentre i sanitari effettuano le manovre di rianimazione cardiopolmonare un infermiere allerta telefonicamente la famiglia", scrive l'associazione in un post sulla sua pagina Facebook ufficiale.

Secondo la denuncia di Nessuno Tocchi Ippocrate, in pochi minuti sarebbe giunta in pronto soccorso "un'orda di persone inferocite, in particolar modo la figlia del paziente", che avrebbe afferrato - denuncia l'associazione - per il collo una dottoressa, colpendola con dei cazzotti in testa. E' stata allertata la Polizia, che è giunta sul posto per riportare la calma.

In un video pubblicato da Nessuno Tocchi Ippocrate sulla sua pagina social, si sente un breve audio con una serie di insulti.