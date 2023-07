Occupano due locali sotto sequestro: nei guai tre persone

Ieri pomeriggio la Polizia effettuato un controllo in due locali di via Tertulliano già sottoposti a sequestro per attività di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, i poliziotti in uno di essi hanno sorpreso e bloccato due persone ed hanno notato un televisore collegato ad un impianto di videosorveglianza, mentre nell’altro hanno trovato una terza persona rinvenendo, anche, diversi cavi audio-video che fuoriuscivano da una parete con i relativi jack.

Inoltre, con il supporto del Vigili del Fuoco, hanno trovato sul lastrico solare una multipresa con diversi cavi collegati a 3 microcamere.Due napoletani di 20 e 45 anni ed un ghanese di 46 anni, tutti con precedenti di polizia, sono stati denunciati per violazione di sigilli.