Costruisce in zona sismica: condannato a demolire tutto dopo più di 20 anni

Su ordine della Procura di Torre Annunziata è stato demolito un manufatto abusivo, consistente nell'ampliamento di un corpo di fabbrica rurale preesistente, di circa 120 mq., che si sviluppava su un unico livello fuori terra, con muratura di blocchi in lapilcemento e copertura in lamiere, nel comune di Trecase in via Tirone della Guardia.

L'area sulla quale era stata realizzata l'opera abusiva: è sottoposta ai seguenti vincoli: - vincolo Paesistico, essendo stato il territorio comunale dichiarato di notevole interesse pubblico - vincolo Ambientale - vincolo Sismico, essendo stato il comune di Trecase dichiarato sismico (2^ Categoria) e ricade in: Zona Rossa - ad alto rischio vulcanico - Zona di protezione speciale Vesuvio e Monte Somma - Zona di Protezione Integrale (con vincolo di inedificabilità assoluta); - Zona C- Aree di Protezione (C2- Paesaggio agrario del Vesuvio), secondo il Piano di Protezione Nazionale del Vesuvio.

Si è data esecuzione, in questo caso, ad una sentenza di condanna risalente all'anno 2002. La demolizione ha avuto luogo da parte del proprietario del manufatto abusivo, in regime di autodemolizione, senza impegnare le somme di denaro già stanziate, al fine su indicato, dal Parco Nazionale del Vesuvio.