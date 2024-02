Missione di soccorso da Napoli per cercare un giovane precipitato col deltaplano

Sono partiti da Napoli a tempo record con lo speciale mezzo di soccorso i Vigili del Fuoco per contribuire alle ricerche di una persona che diversi testimoni hanno visto precipitare con un deltaplano in località Furore, nel salernitano.

Ancora non chiare le circostanze dell'incidente, che hanno portato la persona alla guida del deltaplano - un giovane proveniente da un Paese estero di circa 22 anni - a tentare prima una manovra disperata e poi a precipitare. Particolarmente difficili le operazioni di soccorso, che hanno visto impegnati Vigili del Fuoco, Carabinieri, Capitaneria di Porto e 118. Il ragazzo è stato recuperato e trasportato d'urgenza all'Ospedale di Ravello. I sanitari non lo considerano in pericolo di vita.