"La Sanità come Chernobyl": le immagini del degrado indignano il web

Sta facendo il giro del web una foto scattata da un commerciante del Rione Sanità. "Chernobyl Sanità" recita il post che accompagna le immagini di rifiuti - di ogni genere - ammassati e "alloggi di fortuna" di qualche senzatetto.

La foto, condivisa sul gruppo social "Sei del Rione Sanità se..." è diventata subito virale, scatenando la reazione di altri cittadini. Per molti è impensabile che il "Rione di Totò", conosciuto in tutto il mondo, si presenti - in alcune sue strade - con questo scenario.

"Eppure Napoli potrebbe vivere quasi esclusivamente di turismo ma, il napoletano medio è attratto dall'immagine ( t-max vestito all'ultima moda ristorante esclusivo etc.etc.) ignorando il tesoro che ha intorno.", scrive ad esempio Angelo. Ma c'è anche chi parla di "vecchia piaga" e che punta il dito anche contro i residenti: ""Tutte le persone che abitano la nessuno ha visto niente?", chiede Rosaria.

Dopo la segnalazione social, c'è da precisare che la zona è stata ripulita, ma per qualcuno è solo una questione di tempo, prima che l'immondizia torni a regnare. "Ecco stamattina. Ma durerà poco . Purtroppo", dice Lina.