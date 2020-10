Degrado e sterpaglie vicino alla scuola elementare: le immagini

Degrado e rifiuti la fanno da padroni in alcune zone di Miano. In particolare, nei pressi di una scuola elementare, è sorta una vera e propria discarica a cielo aperto. Sterpaglie e rifiuti vari sono stati raccolti, ma poi non rimossi. A denunciare il fatto è il Consigliere della VII Municipalità Giuseppe Pistone. Queste le sue parole a NapoliToday: “Dopo la segnalazione di alcuni cittadini, ci siamo resi conto di questo disastro. Siamo nei pressi di una scuola elementare e tutto questo è vergognoso. In piena campagna elettorale è stata fatta una bonifica dell’area che era piena di sterpaglie, ma ad elezioni finite i rifiuti sono rimasti dov’erano. I rifiuti sono stati accumulati e non rimossi. Facciamo un appello alle autorità cittadine: la gente non può vivere in questo modo, già ci troviamo in condizioni difficili per il Covid”.