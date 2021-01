Degrado a San Giovanni, la video-denuncia: "Non cambia mai nulla"

Il campo di calcio abbandonato accanto al "Bronx" racconta una delle tante promesse mancate per il quartiere di San Giovanni a Teduccio, periferia est di Napoli. A riprendere, con il suo cellulare, il degrado che avvolge quello che resta del manto di erba sintetica è Anna Riccardi, presidente della Fondazione figli di Maria che in quel quartiere toglie i ragazzi dalle strade e aiuta anche le donne del quartiere a prendere coscienza dei propri diritti.

"Io sono stanca - afferma, affranta, Anna - non so più cosa si può fare per rendere più bello questo quartiere. Non amo lo sputtanapoli sui social ma è davvero difficile restare indifferenti di fronte a questo scempio". La passeggiata della presidente della Fondazione prosegue, ma si ferma nuovamente in via Reale, di fronte a una discarica abusiva: "Ci sono un water, un divano, mobili fatti a pezzi. Sono qui da almeno un mese. Ho come l'impressione che a qualcuno convenga che questa zona della città resti in queste condizioni per poi parlare di cambiamento. La verità è che per molti Napoli finisce al Parcheggio Brin".