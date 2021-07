Galleria Umberto, la denuncia dei commercianti: "È un orinatorio"

I commercianti del lato su via San Carlo lamentano lo stato di abbandono: "Da enormi macchie si propagano miasmi che rendono l'aria irrespirabile"

/ Via San Carlo

"Un orinatorio". È così che alcuni commercianti della zona definiscono senza mezzi termini la Galleria Umberto. Hanno le loro attività a ridosso dell'uscita su via San Carlo, una facciata che nonostante il Massimo napoletano a poche decine di metri è una risacca di degrado e abbandone.

Si tratta di "uno scempio in piena vista", spiega Antonio Esposito, uno dei commercianti che gestisce a pochi metri una pizzeria ed un negozio di prodotti tipici. "Da queste enormi macchie ormai hanno annerito marmi della galleria si propagano miasmi che arrivano a rendere l'aria irrespirabile", spiega.

"Il caldo degli ultimi giorni ha accentuato il disagio – aggiunge il gestore di una tabaccheria – e nonostante le numerose segnalazioni al Comune nessuno si adopera per rimediare ".

Inutile geccare secchi d'acqua, la puzza resta e anzi gli ingressi delle attività diventano impraticabili. "A causa del Covid – conclude Antonio Esposito – siamo stati chiusi per mesi e contavamo , con il ritorno dei turisti in città, di recuperare il tempo perso. Ma così non si riparte".