Degrado nelle aree verdi dei cortili delle scuole, la denuncia: "La mancanza di giardiniere non può essere un alibi"

"Pervengono reiterate proteste da parte di personale scolastico nonché di genitori ed alunni delle scuole del territorio evidenzianti il degrado e l’incuria che caratterizza le aree verdi presenti nei cortili delle scuole. Non può oltremodo costituire un alibi o giustificazione la mancanza di giardinieri nell’organico della Municipalità, che si caratterizza anzi per la ridondanza della catena politica di comando; questa carenza non esime la Pubblica Amministrazione dall’obbligo di rendere decoro e igiene nei siti sopra menzionati, e pertanto richiedo che siano attivate le procedure necessarie a garantire il regolare funzionamento delle scuole in tutti i suoi spazi a partire degli spazi verdi", scrive in una nota inviata a Comune, Municipalità e Asl Napoli 1, il consigliere municipale Rino Nasti.

"Tali spazi oltre a costituire un innegabile valore ornamentale, sono anche luoghi dove far trascorrere momenti all’aperto agli studenti. E’ superfluo ricordare la priorità assoluta che dovrebbero avere i bambini nell’azione quotidiana di tutti coloro che amministrano il nostro territorio In attesa di urgente riscontro", conclude l'ex assessore comunale della giunta Rosa Russo Iervolino.