Rubato defibrillatore all'ambulanza del 118 mentre soccorreva un uomo: "Restituitelo. E' di vitale importanza"

Durante le operazioni di soccorso per salvare un paziente a Pozzuoli, il personale del 118 ha subito il furto di un defibrillatore. A denunciare l'accaduto è l'associazione "Nessuno tocchi Ippocrate".

"Ieri alle ore 11.30 la postazione 118 di “Pozzuoli Auto “ si è recata presso l’ RSA Villa Flegrea a via Antiniana a Pozzuoli per un intervento di “soccorso a persona”, durante le manovre di carico del paziente nel mezzo di soccorso ignoti hanno trafugato il monitor multiparametrico nonché defibrillatore che vedete rappresentato in foto appena fuori la struttura", denunciano, fino a giungere ad un appello. "Restituitelo, contattate la nostra associazione in privato. E' di vitale importanza. A volte l’essere umano fa davvero schifo!” Il nostro appello va inoltre a tutta la comunità di Napoli e provincia: se vi viene proposto l’acquisto di una apparecchiatura denominata “CORPULS” identica a quella nella foto avvisate immediatamente le forze dell’ordine, occhi aperti anche nei mercatini dell’usato".