Si abbassa i pantaloni e defeca su una sedia del Pronto Soccorso

Si abbassa i pantaloni e defeca sulla sedia nella sala del pronto soccorso. Il fatto è successo all'ospedale Santa maria delle Grazie a Pozzuoli ed è stato riportato dalla pagina "Nessuno Tocchi Ippocrate". "Fino ad oggi potevamo dire di non aver toccato il fondo…….invece….. Improvvisamente Si è abbassato i pantaloni e, come se nulla fosse, ha defecato su una sedia nella sala del pronto soccorso. È accaduto all’ospedale “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli".

"Il protagonista è un uomo giunto in ospedale in stato di ebbrezza. Una volta defecato si è pulito con un rotolone utilizzato nel dai sanitari lasciando il tutto sulla sedia. Nessuno tocchi Ippocrate è stanca di tollerare questi comportamenti difesi “a spada tratta “ dai buonisti! L’alcolismo come la droga è una scelta che, con questi atteggiamenti immondi, impongono anche a noi! Non esistono giustificazioni! La prossima volta bevi acqua ed impara l’educazione! “La mia libertà finisce dove inizia quella del prossimo”