Decumano del mare centro della mala movida: ecco le 12 proposte per salvarlo dal degrado

La repressione non può essere la soluzione al problema e in vista di un prossimo e non distante azzeramento del coprifuoco, servono urgentemente alternative culturali e presidi di legalità sul territorio

Il Decumano del Mare sta vivendo un momento drammatico senza eguali, con la cosiddetta "mala movida" che impera. La deriva notturna è sotto gli occhi di tutti e la lunga pausa per le restrizioni Covid non ha cambiato le malsane abitudini del popolo della notte nel centro storico.

"Vogliamo denunciare in maniera corale quanto questo quartiere sia stanco di subire da anni la prepotenza, la violenza e l’ignoranza di chi lo “usa” senza alcun rispetto e la minima cura. Denunciamo l’insufficienza delle istituzioni nel tutelarlo e svilupparlo. La buona movida poteva essere una possibilità, ma è degenerata, senza un’organizzazione, un progetto, un controllo sul suo sviluppo e oggi rappresenta il primo problema del quartiere, drammaticamente unico tema di discussione di un luogo che porta con sé cultura, artigianato, mito. Chi dovrebbe monitorare e tutelare non riesce nei fatti a essere incisivo. Uno dei quartieri più importanti di Napoli declassato a luogo di perdizione, discarica, parcheggio, discoteca notturna a cielo aperto, bagno pubblico del centro antico", denunciano i residenti e i commercianti della zona.

Le proposte

La repressione non può essere la soluzione al problema e in vista di un prossimo e non distante azzeramento del coprifuoco, servono urgentemente alternative culturali e presidi di legalità sul territorio. A tal riguardo sta per essere inviata una petizione al Prefetto, al sindaco e al presidente della Regione, con 12 proposte finalizzate a migliorare la movida nel Decumano del mare. A firmarla sono Roberto Tottoli, rettore dell'Orientale, don Salvatore Giuliano, parroco della basilica, i residenti, le attività della notte sane, studenti e utenti.