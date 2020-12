Decreto Natale, zona rossa e arancione: cosa si può fare e cosa no

Dopo la diretta del premier Conte, che ha reso noto il Decreto Natale, la Confcommercio Campania ha reso note le misure restrittive in vigore dal 24 dicembre al 6 gennaio in tutta Italia.

Dal 24 dicembre al 6 gennaio l'Italia sarà zona rossa nei giorni festivi e prefestivi e zona arancione nei giorni lavorativi.

28, 29 e 30 dicembre, assieme al 4 gennaio

ZONA ARANCIONE: stop ai viaggi tra Regioni e tra Comuni; bar e ristoranti chiusi (servizio d'asporto consentito dalle 5 alle 22, consegna a domicilio consentita senza limiti di orario); negozi aperti. Coprifuoco alle 22.

24, 25, 26, 27, 31 dicembre e 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio

ZONA ROSSA: vietato uscire di casa (se non per comprovate esigenze lavorative, necessità, salute); negozi, bar e ristoranti chiusi (servizio d'asporto consentito dalle 5 alle 22, consegna a domicilio consentita senza limiti di orario); aperti alimentari, farmacie, tabacchi, edicole e librerie e negozi di prima necessità. Vietati tutti gli spostamenti, anche all'interno del proprio Comune.

DEROGHE su SPOSTAMENTI: ok a visite anche nei giorni "rossi" ma vietati spostamenti per più di 2 persone, a meno che non portino con loro figli minori di 14 anni; spostamento verso altre abitazioni private consentito una sola volta al giorno, in un arco compreso tra le 5 e le 22.