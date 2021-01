Giornata della memoria, de Magistris: "Ricordare per scegliere da che parte stare"

Il sindaco di Napoli Luigi de Magistris ha ricordato la giornata della memoria. "Oggi – ha scritto su Twitter il primo cittadino – è la giornata della memoria, per non dimenticare gli orrori del Novecento, in particolare la Shoah. Gli esseri umani possono distruggere e possono salvare, la memoria degli orrori serve anche per poter scegliere da che parte andare nel cammino della vita".

Oggi è la giornata delle #memoria, per non dimenticare gli orrori del novecento, in particolare la #Shoah. Gli esseri umani possono distruggere e possono salvare, la memoria degli orrori serve anche per poter scegliere da che parte andare nel cammino della vita. — Luigi de Magistris (@demagistris) January 27, 2021

Il programma della commemorazione

Questo il programma della commemorazione. L'assessore Alessandra Clemente deporrà alle ore 9 una corona in via Luciana Pacifici nella zona degli Orefici, alla presenza del Prefetto di Napoli Marco Valentini.

Subito dopo, in piazza Bovio, ci sarà un momento di raccoglimento con la deposizione di un omaggio floreale alle "pietre di inciampo" della Piazza.

L'assessore Clemente infine alle ore 10 parteciperà in Prefettura alla cerimonia di consegna di riconoscimenti e medaglie ai napoletani o loro familiari ex internati nei campi di concentramento nazisti.