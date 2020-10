Scuole chiuse, de Magistris: "De Luca ha alzato bandiera bianca: sarà lockdown"

"La chiusura delle scuole è solo l'inizio. De Luca ha alzato bandiera bianca e sarà inevitabile un nuovo lockdown". Così Luigi De Magistris, sindaco di Napoli a "The Breakfast Club" su Radio Capital. "Questa non è una situazione inaspettata. E' da giugno che aumentano i contagi. De Luca non ha fatto niente: non ci sono medici o infermieri in più, niente tamponi o nuovi posti letto. Cosa è stato fatto in tutti questi mesi di proclami e lanciafiamme? E' venuta fuori tutta l'inadeguatezza della sanità pubblica della regione. Gli ospedali sono già in tilt" continua De Magistris a Radio Capital.

E sull'app Immuni De Magistris dice: "Non l'ho scaricata, non serve. Se poi mi diranno che serve per dare l'idea di unità del Paese la scaricherò anche, ma ci sono misure più efficaci"