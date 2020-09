De Magistris e l'allarme Coronavirus in città: "A Napoli situazione sotto controllo"

Secondo il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, in città l'emergenza Covid-19 è sotto controllo. È ciò che ha spiegato stamane a Mattino 5.

A proposito dell'eventualità di un nuovo lockdown, il primo cittadino ha spiegato: "'Mi auguro di no perché l'Italia ha alzato un livello di attenzione e di prevenzione adeguato fin dal primo momento, ma preoccupa che sta crescendo, anche se più lentamente rispetto a prima, la pressione sugli ospedali".

"Non c'è uno scenario da Spagna, Francia o Inghilterra - ha proseguito ancora il sindaco - ma credo che dobbiamo alzare molto il livello di attenzione, responsabilità, prevenzione ma senza panico che scatena irrazionalità ed estremi che non vanno bene. A Napoli e in Campania la situazione è sotto controllo''.

''La cosa che incoraggia di più rispetto a 6 mesi fa - ha aggiunto ancora - è che c'è molta più preparazione dei medici che ora conoscono meglio il virus e quindi i pazienti che allertano le autorità sanitarie sono curati prima e tanta gente resta a casa".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'ordinanza

Nella giornata di ieri la Regione Campania ha intanto emesso un'ordinanza che ha reso nuovamente obbligatorie le mascherine all'aperto.