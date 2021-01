Covid-19, de Magistris: "A Napoli impennata di morti in autunno"

A margine del rimpasto di Giunta comunale, il sindaco di Napoli Luigi de Magistris ha aspramente criticato l'operato del Governo nella gestione dell'emergenza sanitaria e delle sue conseguenze: "Napoli ha superato un autunno molto complicato, in cui credo ci sia stata un'impennata di morti. Mi aspetto tempi duri fino a marzo e saranno necessari provvedimenti restrittivi, mentre la primavera sarà il momento in cui dimostrare che il Paese può ripartire. Certo, sarebbe lecito aspettarsi che il Governo faccia molto di più. Attendevano le linea guida per il recovery fund a ottobre e, invece, brancolano ancora nel buio. Sulla scuola, poi, la gestione è stata fallimentare".