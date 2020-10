De Magistris: "Non ho scaricato Immuni, non mi convince"

"L'app Immuni? Non l'ho scaricata. Non mi convince fino in fondo sull'aspetto della tutela della privacy". Così a La7, intervendo nel corso della trasmissione Tagadà condotta da Tiziana Panella, il sindaco di Napoli Luigi de Magistris rivela di non aver scaricato l'app che il Governo considera molto importante anche per contenere il rischio di contagi. "La situazione è ancora sotto controllo a Napoli", ha detto brevemente de Magistris, intervistato con domande in stile 'raffica' da Tiziana Panella.

