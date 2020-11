De Magistris all'Anci: "Liquidità ai Comuni per la crisi, o temo il contagio criminale"

All'assemblea dell'Anci oggi il sindaco di Napoli ha parlato dell'emergenza e chiesto al Governo ulteriori fondi per affrontare la crisi Covid-19.

"Il Governo comprenda che è venuto il momento di affrontare in maniera più strutturale la situazione dei Comuni. Ci sono segnali, ma non intravedo un'azione forte soprattutto sugli enti in dissesto e predissesto – sono le parole del primo cittadino partenopeo – I Comuni tengono la prima linea come soldati, senza avere più munizioni con cui difendersi".

Questo succede soprattutto in città come Napoli che hanno una "economia circolare, informale, di nero e di sfruttamento". "A marzo e aprile con l'ordinanza di Protezione civile che dava liquidità ai Comuni, abbiamo fatto un ottimo lavoro. Approfitto per dire che c'è una necessità impellente di avere nuovamente quel provvedimento", è il pensiero del sindaco.

Secondo Luigi de Magistris, il rischio è che allo Stato si sostituisca la criminalità organizzata. "Sono molto preoccupato del pericolo di contagio criminale – ha spiegato de Magistris – Le mafie non hanno burocrazia, hanno grande liquidità, sanno dove bussare e stanno acquisendo consenso, presentandosi come il diavolo travestito da salvatore".

De Magistris condivide infine l'appello all'unità lanciato dal Presidente della Repubblica, questo sempre sottolinando che "coesione non vuol dire mettere la testa sotto la sabbia". "Sono pronto – ha spiegato – anche davanti a un elenco lunghissimo di insulti ricevuti, a dialogare e a incontrare in ogni momento il presidente della Regione".