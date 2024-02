De Luca, caso Stellantis: “A rischio 12mila posti di lavoro”

In Campania "sono in gioco 4.600 posti di lavoro a Pomigliano, 1.600 a Pratola Serra. Oggi abbiamo prodotti che vanno sul mercato - la Panda, la Tonale, i motori che produciamo a Pratola Serra -, ma se non imbocchiamo la strada della modernizzazione e dell'innovazione rischiamo di ritrovarci, tra due anni, fuori mercato. Cominciamo oggi la battaglia per pretendere dal governo di sapere qual è il piano industriale per quanto riguarda l'automotive". Lo ha sottolineato il governatore campano Vincenzo De Luca durante una riunione, con la partecipazione dei sindacati, incentrata sulla vertenza Stellantis. Nella sala giunta di Palazzo Santa Lucia esposti anche cartelli con la scritta "Pomigliano non si tocca".

"Abbiamo un indotto che riguarda oltre 450 aziende campane, per un totale di 12mila posti di lavoro - ha ricordato De Luca -. Dobbiamo prepararci oggi per le innovazioni di domani per evitare di andare fuori mercato". Il presidente della Regione ha quindi annunciato che giovedì 15 febbraio, durante un incontro già programmato con il ministro delle Imprese e Made in Italy Adolfo Urso sulla vertenza Prysmian, "ne approfitteremo per dire a Urso che Pomigliano e la realtà della Campania deve entrare a pieno titolo nel tavolo di trattativa che è insediato presso il ministero tra governo e Stellantis e chiederemo anche a Urso di muoversi per lo sblocco dei fondi di coesione: c'è un rapporto diretto tra ricerca scientifica e disponibilità di fondi di coesione che sono bloccati".