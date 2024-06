Dopo lo scontro, la solidarietà di De Luca a Don Patriciello. La Santanché attacca: “Altro che Pippo Baudo”

"Piena solidarietà a don Patriciello. Che si faccia immediata e piena chiarezza su questo episodio, perseguendo i responsabili". Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, commentando quanto accaduto domenica scorsa nella chiesa di San Paolo Apostolo al Parco Verde di Caivano, dove un uomo con un coltello è stato bloccato dalla scorta del parroco, don Maurizio Patriciello. Il messaggio arriva dopo gli scontri delle scorse settimane. Prima del presidente della Regione, tutto il Governo si era schierato accanto al parroco.

La solidarietà dei membri del Governo

"A Don Patriciello la mia totale solidarietà e vicinanza per l’ennesimo atto di intimidazione, fortunatamente sventato dalle forze dell’ordine. Il suo lavoro per portare legalità e speranza a un territorio martoriato dalla criminalità avrà sempre il sostegno del Governo e mio personale. Siamo tutti con te!". Lo ha scritto subito su Instagram la premier, Giorgia Meloni.

"Esprimo la mia vicinanza e la mia solidarietà a don Maurizio Patriciello, vittima di un grave episodio di intimidazione ad opera di un soggetto vicino alla criminalità organizzata. La fondamentale battaglia di legalità che il sacerdote da anni porta avanti con coraggio e sacrificio a Caivano, per costruire un futuro migliore in un territorio così complesso, vedrà sempre tutte le Istituzioni al suo fianco". Le ha fatto eco il Ministro dell'interno, Matteo Piantedosi, che ha rivolto anche "un ringraziamento agli operatori delle Forze dell'ordine per il loro tempestivo intervento".

"Tutta la mia solidarietà e vicinanza per il gravissimo atto intimidatorio di cui è stato vittima padre Maurizio Patriciello, una persona che opera quotidianamente accanto agli emarginati e ai più deboli: un eroe dei nostri tempi che tutti abbiamo il compito di proteggere e aiutare nella sua attività costante contro l'illegalità diffusa e la criminalità in un territorio in cui il governo è impegnato in un'operazione di risanamento ambientale e culturale mai avviata nel passato". Ha aggiunto il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. "Altro che Pippo Baudo. C'è chi combatte la camorra tutti i giorni tra le minacce e chi apre la bocca solo per offendere. Questo governo non lascerà mai solo Don Patriciello". Ha polemizzato, invece, sui social la ministra de Turismo Daniela Santanchè.

"Abbraccio forte ed esprimo tutta la mia vicinanza a don Patriciello per il recente atto di intimidazione subito. Non possiamo permettere che paura e violenza ostacolino la sua opera preziosa. Grazie alle Forze dell'Ordine per essere intervenute prontamente!". Ha aggiunto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, su X. "Solidarietà e vicinanza a don Patriciello per l'atto di intimidazione subito a Caivano. Il suo impegno e la sua dedizione per la comunità sono un faro di speranza e di giustizia per molti e atti del genere non fanno che rafforzare il nostro impegno come Governo nel sostenere il suo lavoro. Lo Stato c'è". Ha dichiarato il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida.

La solidarietà dalla Camera

"Sono vicino a Don Patriciello, nuovamente bersaglio di gravi atti intimidatori. Gli rivolgo la mia piena solidarietà. Grazie per il suo impegno a favore della legalità e per il coraggio che dimostra ogni giorno. Siamo al suo fianco. Un ringraziamento alle Forze dell'ordine tempestivamente intervenute". Ha dichiarato il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.

"Un abbraccio affettuoso a Don Patriciello, vittima di un tentativo di aggressione da parte di un uomo legato al clan Ciccarelli. Il suo coraggio nella lotta contro la malavita e la tenacia che dimostra ogni giorno nel prendersi cura dei più deboli e nel restituire speranza e futuro ad una comunità intera sono un esempio per tutti noi. Lo Stato sarà sempre dalla sua parte, al fianco dei nostri campani onesti e perbene. Un ringraziamento alle nostre Forze dell'Ordine che in maniera tempestiva hanno fermato l'aggressore". Ha concluso il deputato campano della Lega Gianpiero Zinzi, componente della Commissione Antimafia.