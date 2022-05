De Luca: “La sanità ha meno risorse rispetto al passato”

"Ci hanno raccontato in questi anni che la sanità in Italia aveva ricevuto più risorse rispetto al passato. Non è così: rispetto all'aumento del Pil del nostro Paese, la sanità ha meno risorse rispetto a 10 anni fa". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, intervenuto alla cerimonia del giuramento di Ippocrate questa mattina al Teatro Augusteo di Napoli.

"Ovviamente - ha aggiunto - questo pesa ancora di più per la Regione Campania, che è la Regione d'Italia che riceve meno risorse di tutte nell'ambito del riparto del Fondo sanitario nazionale".