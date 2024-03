Vincenzo De Luca a processo per le smart card Covid

Vincenzo De Luca andrà a processo dinanzi alla Corte dei Conti per le smart card del vaccino anti Covid. La tessera campana che attestava l’avvenuta vaccinazione potrebbe essere ritenuta alla fine dai magistrati una spesa inutile. Il governatore andrà a processo insieme ad altre cinque persone, tutte componenti dell’Unità di Crisi per l’emergenza Coronavirus.

Per i sostituti procuratori contabili Mauro Senatore e Davide Vitale, che hanno coordinato le indagini portate avanti dalla guardia di finanza, De Luca deve risarcire 928mila e 725 euro, il 25% del presunto danno complessivo generato, ovvero 3.7 milioni di euro.

La decisione della Regione Campania di fornire ai cittadini campani un attestato digitale di vaccinazione anti covid su smart card risale al febbraio 2021.

La vicenda smart card

Già la scorsa estate era filtrato che perl la Procura Regionale per la Campania la distribuzione (poi sospesa) delle smart card, decisa dall'Unità di Crisi regionale, potesse essere stata una spesa inutile.

Risale allo scorso agosto l'invito a dedurre per il governatore De Luca, per Italo Giulivo (coordinatore dell'Unità di Crisi regionale per l'emergenza epidemiologica da Covid-19); Antonio Postiglione (membro e vice dell'Unità di Crisi) e gli altri componenti Massimo Bisogno, Ugo Trama e Roberta Santaniello.