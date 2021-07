De Luca: “Indossate la mascherina o con me rischiate il danno fisico”

"Ho visto con piacere che avete tutti la mascherina. Con me la dovete indossare o rischiate il danno fisico. Siamo a 330 positivi oggi". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca rivolgendosi agli ospiti intervenuti al Rione Terra di Pozzuoli (Napoli) dove è stato inaugurato un nuovo percorso archeologico d'epoca romana.

Gree Pass

"Noi dobbiamo ascoltare tutti, ma poi dobbiamo decidere quello che è giusto per la tutela della salute e per la ripresa dell'economia. Quelli che vanno in piazza a dire scemenze sono i nemici dell'economia, del lavoro e della vita". Ne è convinto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, interpellato dai cronisti sulle manifestazioni per contestare l'estensione del Green Pass. "Più si prolunga l'epidemia Covid - spiega il governatore - meno cresce l'economia e la possibilità di vivere. Più siamo responsabili, prima completiamo la campagna di vaccinazione, prima torniamo ad aprire le scuole con i ragazzi in presenza e rilanciare le attività economiche. Serve massima responsabilità se vogliamo tornare a vivere al di là della demagogia politica".

Scuole aperte o Dad

"Non c'è nessun obbligo a vaccinarsi, ma neanche a tenere le scuole aperte - ha proseguito De Luca -. "Se in un istituto abbiamo solo il 10% di ragazzi vaccinati, è chiaro che si fa la Dad, non c'è niente da fare, non è che possiamo creare focolai con le nostre mani. Ma non penso che ci voglia molto a capirlo: occorre un impegno straordinario per consentire soprattutto ai ragazzi e alle ragazze di tornare finalmente a scuola e avere una vita tranquilla. Bisogna fare uno sforzo in più, noi apriremo quando saremo tranquilli".