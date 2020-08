De Luca ai giovani: “A Ferragosto siate responsabili”

"Invito i giovani, in occasione del Ferragosto, ad avere il massimo senso di responsabilità e i gestori dei locali a rispettare rigorosamente le norme di sicurezza in vigore". Così il governatore della Campania Vincenzo De Luca ha commentato gli ultimi sviluppi dell'emergenza Coronavirus. I dati sui rientri dall'estero in Campania "confermano l'importanza dell'ordinanza del 12 agosto, in assenza della quale i casi positivi individuati, che si aggiungono agli altri dei giorni precedenti, sarebbero stati in giro per la Campania con diffusione del contagio.

Continuiamo con il massimo rigore" prosegue il governatore. L'ordinanza obbliga chi rientra dall'estero a sottoporsi a tampone e osservare il regime di isolamento fiduciario. "Chiediamo la massima collaborazione dei cittadini - conclude De Luca - e invitiamo ancora una volta a evitare viaggi all'estero in aree di rischio".