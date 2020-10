Covid, De Luca: "Troppi assembramenti, ne pagheremo le conseguenze. Forze dell'ordine scomparse"

Nella tradizionale diretta Facebook del venerdì Vincenzo De Luca ha aggiornato i cittadini sull'epidemia Covid-19 in Campania, dove i contagi sono in forte aumento nelle ultime settimane.

LE PAROLE DI DE LUCA

"Facciamo i test anti Covid a chiunque entra in ospedale. Anche in chi non ha alcun sintomo. Lo facciamo per evitare che arrivi nel reparto un paziente che non ha sintomi collegati, ma è positivo. Dovremmo depurare dai dati però rispetto a come si fa nel resto d'Italia ad esempio i 390 di ieri del 25%. Sull'incremento contagi vi sono ragioni come densità abitativa e problemi soggettivi. Primo dei problemi i comportamenti irresponsabili. In primavera c'era straordinaria correttezza e disciplina e rendiamo merito ai cittadini. Ma da luglio e soprattutto agosto c'è stata una diffusione enorme di comportamenti irresponsabili. Era dilagata idea che Covid non c'era più. Devono rientrare subito tali comportamenti. Come aggravante abbiamo apertura anno scolastico e andiamo verso l'epidemia influenzale. Con mascherine all'aperto abbiamo anticipato quello che poi hanno fatto nel resto d'Italia. Troppo pochi i controlli delle forze dell'ordine. Non si può convivere per 10 mesi con il Covid così. Forze dell'ordine sono scomparse. Almeno il controllo su bus e treni. Vanno fermati. I gestori dei bar lavorano senza mascherine. Andrebbe fatto controllo a campione. Quanti uomini delle forze dell'ordine sono impegnate nel contrasto al Covid? E' loro dovere. Ministero dell'Interno estraneo alla battaglia al Covid".

SCUOLA

"Davanti alle scuole obbligatoria mascherina. Anche nelle classi superiori obbligo, anche se con distanziamento per i più grandi ci possono essere alleggerimenti, ma con classi piene no. Se abbiamo assembramenti davanti alle scuole senza mascherine, tra due settimane registreremo le conseguenze di questi comportamenti. Le pattuglie si facciano vedere almeno davanti alle scuole".

FESTE

"Dopo una festa senza mascherine e distanziamenti, abbiamo registrato 30 casi. Il problema rischia di diventare grave. Meno male che abbiamo fatto ordinanza su feste. Presto incontrerò chi si occupa delle attività di ristorazione per vedere come tenerle in piedi, ma non voglio prese in giro".

DIFFERENZE CON NORD

"Oggi non è più possibile dare priorità al nord per le forniture. Per i dpi Lombardia ha avuto 140 milioni, Veneto 120 milioni, la Campania 34 milioni. Tamponi Lombardia 1,7 milioni, Campania 670mila tamponi. Ventilatori polmonari in Campania neppure la metà rispetto alla Lombardia. Abbiamo inviato ad Arcuri le richieste della Regione. Abbiamo chiesto test rapidi per le scuole, dpi, ventilatori polmonari. Vanno riequilibrate forniture".

Terapie intensive e vaccinazioni

"Incrementeremo le terapie intensive come già fatto con gli ospedali modulari che mi contestavano perchè erano vuoti. Fate i vaccini anti influenzali, è necessario. Faremo controlli in residenze per anziani e negli ospedali periodici".