De Luca sulle scuole: "Non apriremo nulla il 24 senza garanzie epidemiologiche"

"A Napoli c'è un imbecille che litiga da solo, per nascondere la propria nullità amministrativa. Non ha fatto nulla. Gli altri sono al lavoro". Parte così la consueta diretta del venerdì sull'emergenza Covid di Vincenzo De Luca. Chiaro il riferimento a Luigi de Magistris, da tempo in forte contrasto con il Governatore.

"Fatto miracolo salvando la Campania"

"Anche da Di Maio solo sciacallaggio. E' tra i principali responsabili di un tentativo fatto un anno fa per mantenere il commissario esterno. Pensate che sarebbe oggi la Campania con un commissario esterno, come la Calabria. Bisogna scusarsi con la Campania e tacere. Abbiamo fatto miracolo nella prima epidemia salvando la Campania con più basso livello di deceduti in Italia. Le terapie intensive occupate da noi sono al 29%, meno della media nazionale fissata per il 30%. Abbiamo 194 ricoverati in terapia intensiva, la Lombardia 900. La Campania è in assoluta trasparenza. In altre regioni dati non quadrano. Assistito a grande sciacallaggio, con giornalismo d'assalto da violenza privata. Le persone oneste non faranno più politica. Ma quale zona rossa abbiamo. Abbiamo una zona fiorin fiorello, rosè. Dovrebbero controllare mobilità tra comuni. Bando medici drammatizzato, ma almeno, se confermano, abbiamo risolto carenza".

Scuole

"Quando abbiamo chiuso le scuole c'erano trasmissioni tv che ci attaccavano. Non apriremo nulla se non avremo sicurezza epidemiologico. E' probabile che non si riapra e comunque sicuro nulla se non avremo certezze sanitarie. Andremo oltre data prefissata, faremo proroga a questa data del 24 e non riapriremo fino a che non ci saranno garanzie".