Coronavirus, De Luca da Fazio: "Ci servono medici. Governo prenda decisioni più rapide"

"Vendita di asporto fino alle 24 viene allargato nel nuovo Dpcm. E si parla di adiacenze ma quali sono. Mobilità che i sindaci possono limitare nei quartieri più frequentati anche è strano, come si stabilisce quali sono? Su scuola dpcm prevede la Dad come fatto in Campania. Noi non abbiamo chiuso le scuole, ma avviato la Dad. Noi avevamo 800 casi nelle scuole e quindi abbiamo preso una decisione equilibrata. Se vogliamo salvarci in Campania dobbiamo decidere prima e in maniera più rigorosa", spiega Vincenzo De Luca in collegamento con Che Tempo Che Fa.

"Meno male che c'è l'autonomia regionale, io ragiono su mia problematica demografica. Mi aspetto decisioni più rapide del Governo. Vedo troppe riunioni. Da una settimana chiedo più medici ma niente al commissario Arcuri", prosegue il Governatore.

"Halloween è imbecillità, serve solo a incrementare i consumi inutili, non penso di aver creato un incidente diplomatico. Noi pensiamo a salvare vite e c'è qualche imbecille he si prepara a fare le feste. Queste idiozie non possono essere tollerate da noi. Conta solo quante vite umani salviamo. Le persone decedute in Campania sono le più basse d'Italia per popolazione", spiega De Luca.

"Asl ha fatto loro dovere sul fermare il Napoli per Torino. E' stata una sentenza limpida come una scodella di bagna calda", conclude.