De Luca: "I protagonisti degli scontri sono stati pezzi di camorra, di neofascisti, di antagonisti e pezzi di..."

"Il 90% dei napoletani ha dato grande prova di responsabilità nei mesi scorsi. C'è malessere sociale che merita risposte socioeconomiche rapide e comprensione. La Regione ha fatto fronte in passato a questi problemi e faremo il possibile in futuro. Il Governo deve dare aiuti socioeconomici investendo 10-20 miliardi di euro. La gente deve avere il pane alla fine del mese. I protagonisti degli scontri sono stati pezzi di camorra, di neofascisti, di antagonisti e pezzi di... Non c'entrava nulla la paura del lockdown. Sapevamo che dalle 23 di venerdì scattava la violenza e la manifestazione. 'Scassamm tutt' era la loro parola d'ordine. Poi hanno fatto festa. Almeno sono stati arrestati due spacciatori". Ha spiegato Vincenzo De Luca, ospite di Fabio Fazio a Che Tempo che Fa.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Pericolo contagi

"Abbiamo livello di contagio triplo rispetto a febbraio e marzo, poi apertura scuole e stagione influenzale che porterà aggravamento la situazione. Crescendo i contagi peggiorerà il virus. Screening efficace impossibile. Ogni cittadino deve essere medico di se stesso. Potevamo scegliere se chiudere tutto per frenare epidemie o dare misure intermedie. Il Governo ha scelto quest'ultima. Con apertura scuole contagi aumentati di nove volte su fascia da 0-18 anni. Abbiamo avuto aggressioni mediatiche, ma situazione regge in Campania. Abbiamo aumentato da 300 a 600 le terapie intensive. Abbiamo aumentato i tamponi e combattuto a mani nude", ha concluso il Governatore.