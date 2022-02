Che tempo Che fa, De Luca a Fazio: "Sul Pnrr lei cerca la rissa"

"Le mascherine obbligatorie fino a fine febbraio non sono un grande sacrificio, ma una prova di responsabilità. Noi abbiamo semplicemente dato un'interpretazione più restrittiva rispetto alle normative nazionali. Sarebbero già rimaste obbligatorie nei luoghi chiusi, sui mezzi pubblici, nei teatri, cinema, stadi, ma quando diciamo che all'aperto l'uso è facoltativo salvo in caso di assembramenti, come facciamo a misurare questi assembramenti? Diventa anche impossibile tenerla in tasca e poi tirarla fuori quando serve. Attendiamo che il contagio raffreddi ulteriormente", ha spiegato ieri sera durante la puntata di Che tempo Che fa a Fabio Fazio, Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania

Pnrr: ancora polemiche

"Lei cerca la rissa. Si è appena avviato sul percorso di beatificazione", ha poi scherzosamente detto De Luca al presentatore in merito alle recenti polemiche sul Pnrr. "Dalla Campania, la visione di questo fiume di soldi che arriva non l'abbiamo mai avuta".