Coronavirus, De Luca: "Carica virale dei giovani è fortissima anche quando sono asintomatici"

"Ieri 14 contagi i Campania. 4 immigrati a Castel Volturno, tre a Pisciotta per un contatto di un ragazzo con comitiva di romani che sono stati a Capri e poi altre positività sparse che non destano preoccupazioni. Se ci rilassiamo situazione sarà insostenibile. La fase di transizione durerà fino a marzo, aprile. Evitiamo i contagi. Con mascherina e lavandoci le mani saremo tranquilli. Troppi assembramenti però dei ragazzi nei locali, bevono ancora dallo stesso bicchiere. Prenderemo decisioni sulla base di ciò che succede. Diversamente da come si pensava la fascia giovanile non è esclusa dal contagio, anzi anche quando sono asintomatici i ragazzi sono portatori sani di contagio. Possono riportare in famiglia il Covid", spiega Vincenzo De Luca a margine della rassegna "Ritorno al futuro", promossa dalla Fondazione Banco di Napoli e dall’Associazione Amici della Fondazione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Rassegna

Ultimo appuntamento oggi prima della pausa estiva della rassegna "Ritorno al futuro", promossa dalla Fondazione Banco di Napoli e dall’Associazione Amici della Fondazione. Nel cortile principale della Fondazione, in Via dei Tribunali 213, si è tenuto un forum dedicato al tema "Terzo Settore e politiche di Welfare: inclusione ed economia sociale per la ripresa", e quindi alle sfide che il sistema dell'economia sociale e dell'offerta di servizi sociali alle persone e alle famiglie dovrà affrontare nel prossimo quinquennio.

Rossella Paliotto – Presidente della Fondazione Banco di Napoli; Alfredo Guardiano - Presidente dell’Associazione Amici della Fondazione Banco di Napoli. Intervengono: Anna Maria Candela – Coordinatore Generale della Fondazione Banco di Napoli; Melicia Combierati – Portavoce della Rete Alleanza contro la Povertà per la Campania; Lucia Fortini – Assessore Regionale all’Istruzione, alle Politiche Giovanili e alle Politiche Sociali; Francesco Girardi – Direttore LESS, Coop. Sociale; Marco Rossi – Comunità di Sant’Egidio; Giovanni Minucci, Il Tulipano Onlus, Vincenzo De Luca – Presidente della Giunta Regionale della Campania.

Ha coordinato: Enzo D’Errico – Direttore del Corriere del Mezzogiorno.