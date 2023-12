De Luca: “Sulla Circum bisogna evitare le lamentazioni 'a capocchia'”

"La prima cosa che dobbiamo fare è evitare le lamentazioni a capocchia, questo è il presupposto di tutto, perché non partono dai dati di fatto, perché i miracoli non si possono fare". Lo ha detto Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, rispondendo, a margine della presentazione di due nuovi treni alla stazione centrale di Napoli, sui disagi segnalati dagli utenti della Circumvesuviana. "Come sapete sulla Circumvesuviana - ha spiegato - abbiamo uno scartamento ridotto e vanno prodotti treni ad hoc. Questi treni sono stati messi in gara, abbiamo già appaltato la gara 3 anni fa, poi i ricorsi al Tar, Consiglio di Stato, poi il Covid, si sono persi fondamentalmente 3 anni ma non per responsabilità della Regione. Dunque anche lì stiamo procedendo. Eav non è solo Circumvesuviana, è anche Cumana, Circumflegrea. Su quella tratta abbiamo un'efficienza straordinaria nel servizio Eav, i treni arrivano con non più di 2 minuti di ritardo. Quindi dobbiamo capire che stiamo parlando di un lavoro complesso e di un'azienda che è partita da 800 milioni di euro di debiti.

Abbiamo risanato i debiti, abbiamo fatto più di mille assunzioni, abbiamo appena fatto i contratti con 21 capitreno che hanno fatto la formazione professionale per un anno, adesso ovviamente la Stadler che è l'azienda che aveva vinto la gara ha cominciato a produrre i treni nuovi, ma intanto abbiamo già consegnato 60 treni nuovi sulle diverse tratte. Sulla Circumvesuviana ovviamente c'è ancora una sofferenza legata al rinnovo dei treni, ma, ripeto, lì i binari sono più stretti e quindi vanno prodotti dei treni speciali, e ovviamente in qualche caso abbiamo anche problemi per l'eliminazione dei passaggi a livello, con le comunità locali che non si rendono conto che se vogliamo accelerare le corse del treno bisogna eliminare i passaggi a livello. Comunque è un lavoro immane che è in corso, siamo consapevoli che ci sono delle criticità ma dobbiamo spiegare ai nostri concittadini con grande onestà intellettuale qual è la situazione e qual è il lavoro che stiamo facendo". "Nell'arco di un anno e mezzo due anni - ha concluso De Luca - credo che saremo pienamente a regime anche sulla Circumvesuviana con treni nuovi, che vengono prodotti dopo 2-3 anni di ritardo amministrativo e Covid, e che saranno treni bellissimi anche sulla tratta della Circumvesuviana".