De Luca: “Tra un mese chiudiamo tutto se continua così. Servono 20mila posti letto in Campania”

"Ci stiamo preparando per dotarci di 20mila posti letto nei nostri ospedali. A questi ne sommiamo altri duemila perché prevediamo una ricaduta della stagione influenzale". Lo ha annunciato a Porta Porta, in onda questa sera su Rai 1, il governatore della Campania Vincenzo De Luca. "Il 2 ottobre - ha detto - iniziamo la stagione della vaccinazione anti influenzale. Se avremo un sommarsi di pazienti con influenza e con il Covid, ci saranno una valanga di persone che si riverseranno in pronto soccorso".

I mancati controlli

"Sono molto allarmato, credo che dobbiamo aprire gli occhi e dire con grande chiarezza che siamo già nella seconda epidemia. È già arrivata". Lo dice il governatore campano Vincenzo De Luca, ospite di Porta a Porta su Rai 1. "Se vogliamo convivere con il virus per altri dieci mesi, il sistema di controllo del territorio - aggiunge - deve essere rigoroso e capillare. Invece, da due o tre mesi le forze dell'ordine sono scomparse. Non trovo più una pattuglia in strada dedicata al controllo delle normative sul Covid. Se pensiamo di vivere con il Covid in queste condizioni, tra un mese dovremo chiudere di nuovo tutto".