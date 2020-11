Coronavirus, De Luca: "Nessun ospedale da campo in Campania. Chiediamo solo invio di medici"

"Continua lo sciacallaggio contro la Campania. Prosegue una intollerabile campagna contro la sanità della Campania. Si sta diffondendo la notizia che l'Esercito verrà a montare un ospedale da campo nella nostra regione. Nessun ospedale da campo verrà in Campania". Così Vincenzo De Luca su Facebook ha smentito la notizia del possibile allestimento di un ospedale da campo sul territorio regionale per far fronte all'emergenza sanitaria causata dal Coronavirus.

"L'unica nostra richiesta è da tempo l'invio di medici, e da questo punto di vista le risposte non sono arrivate. Il resto è sciacallaggio", conclude il Governatore.

Boccia: "Campania sotto osservazione"

"Se il sistema di monitoraggio dice che una regione è gialla, la trasformi in rosso se la condizione è effettivamente da rosso ed è evidente che è una regione sotto osservazione. Noi siamo accanto a Campania e Calabria, vediamo i dati di domani e si deciderà". E' quanto affermato dal ministro agli Affari regionali Francesco Boccia a "L'aria che tira", in onda su La7.