De Luca: “I bambini devono andare a scuola per evitare danni psicologici”

"Noi siamo per tenere aperte le scuole, anche per evitare danni psicologici per i bambini. Non possiamo chiudere tutto". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. ricordando che la Regione ha firmato "un accordo con l'Ordine degli Psicologi per dare un'assistenza anche alle famiglie" in tal senso. De Luca, oggi al Secondo Policlinico di Napoli per visitare le sale operatorie oggetto di interventi di ristrutturazione.

"I due obiettivi - ha spiegato De Luca - sono non chiudere le scuole e le attività economiche, ma tutto dipende da noi. Quello che mi ha colpito è che non abbiamo trovato nessuna delle mamme 'no-dad' impegnate in un lavoro di sollecitazione delle vaccinazioni. Le scuole si chiudono quando non ci si vaccina. Noi siamo obbligati a fare la vaccinazione ai più piccoli anche perché i più grandi non si sono vaccinati tutti".

De Luca, ricordando che in Campania la campagna di vaccinazione per la fascia d'età 5-11 inizierà il 16 dicembre, ha ribadito che "i vaccini sono assolutamente sicuri. Capisco che c'è un clima di preoccupazione per i livelli di disinformazione che abbiamo fatto circolare nei mesi passati - ha aggiunto - ma i vaccini sono sicuri e bisogna vaccinare anche i più piccoli per evitare danni veri, di lungo periodo, che sono quelli determinati dal contagio Covid".

"Ad oggi in Campania stiamo facendo un miracolo, per la quantità di personale che abbiamo e per la densità abitativa della regione. Ancora oggi - ha ricordato De Luca - abbiamo 23-24 ricoveri in terapia intensiva, il livello più basso tra le regioni in proporzione agli abitanti, reggiamo ancora con i ricoveri ordinari, non abbiamo chiuso i reparti per ospitare malati Covid. Se ognuno di noi fa la sua parte possiamo guardare con fiducia al futuro".