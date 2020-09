De Luca: "Salvini è venuto da Milano a fare una sceneggiata nell'ospedale"

"Siamo la Regione d'Italia con il trasferimento pro-capite più basso per le spese sanitarie. Ditelo a qualche nostro concittadino che pensa di fare l'allievo di quel signore che è venuto da Milano a fare la sceneggiata addirittura dentro l'ospedale. Ma come si fa?". Cosi' il governatore uscente della Campania Vincenzo De Luca riferendosi al segretario della Lega Matteo Salvini protagonista lo scorso venerdì di una serie di incontri in Campania, in vista delle elezioni del prossimo 20 e 21 settembre.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"In Veneto - ha spiegato De Luca - un cittadino ha diritto a 45 euro in piuùrispetto a uno campano, 40 in Lombardia, 65 in Emilia. Dovremo fare una battaglia di civiltà affinchè ogni cittadino italiano abbia le stesse risorse. Altro che la Lega e le pippe. Mi pare sconcertante che ci siano persone del sud tanto masochiste da sostenere le posizioni di chi toglie risorse a noi e ai nostri figli".