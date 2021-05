De Luca a Capri: “Da oggi l'isola è Covid Free”

Capri Covid free "è una cosa che va al di là dell'isola di Capri e della Campania, perché Capri è un brand turistico di valore internazionale e l'immagine turistica dell'Italia nel mondo". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, oggi a Capri per un incontro con i sindaci dell'isola al termine della campagna di vaccinazione di massa. "Oggi da Capri - ha aggiunto De Luca - parte un messaggio di bellezza e di serenità anche per Venezia e Firenze, per Milano e Roma, per Napoli, Pompei, Sorrento, Taormina, per tutta l'Italia viva. Ci sentiamo in questo momento responsabili per tutto il nostro Paese e per tutti quelli che stanno combattendo per tornare alla vita".

"Per noi è un giorno molto importante perché finalmente è tornata la vita". Lo ha detto il sindaco di Capri, Marino Lembo, in occasione dell'incontro in "piazzetta" con il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca al termine della campagna di vaccinazione di massa sull'isola. "Erano mesi ormai - ricorda Lembo - che questa piazza era vuota, i bar erano chiusi, gli alberghi erano fermi. Oggi è tornata la vita". Lembo ha ricordato che "circa un mese e mezzo fa il presidente De Luca è partito con l'idea delle isole Covid free, è stato spesso crocifisso per questo e noi siamo stati inondati di polemiche in tutti i talk show, come se volessimo togliere qualcosa a qualcuno. Ma nessuno vede come si vive sulle isole in inverno, non sanno cosa succede quando dobbiamo trasportare a Napoli un malato Covid e per colpa delle condizioni meteo non si riesce. la novità di questa battaglia è che ora tutti hanno scoperto che le isole minori sono un valore".