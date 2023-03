De Laurentiis: “L'Uefa ha troppo potere, intervenga l'Unione europea”

"Chiedete alla Von der Leyen di interessarsi del calcio: non se ne può fare a meno, un organismo così importante non può ignorare il calcio e lasciarlo nelle mani di chi gode di una posizione dominante senza precedenti".

Lo ha detto Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, in merito agli scontri che ieri hanno devastato il centro storico della città in occasione della gara di Champions contro l'Eintracht, nel corso di una conferenza stampa in Prefettura al termine del comitato per l'ordine e la sicurezza.

"Cosa propongo? Di eliminare l'unilateralità che esiste in Europa e nel mondo. Nel calcio abbiamo Uefa e Fifa, quando si dà troppo potere a uno questo potere viene mal gestito e in maniera antidemocratica. Tutti hanno il diritto nel mondo dello sport a competere, a primeggiare e soprattutto investire".