De Laurentiis positivo al Covid, Sepe: "E mo m'aggia fa' o' tampone"

La positività al Covid-19 di Aurelio De Lauentiis non colpisce solo il mondo del calcio. "L'ho appreso questa mattina, quindi adesso dovrò fare il tampone" il commento del cardinale Crescenzo Sepe, a margine della presentazione delle celebrazioni per San Gennaro. l'arcivescovo partenopeo è stato pochi giorni fa a Castel Volturno per la tradizionale benedizione del Napoli. "In quella circostanza nessuno portava la mascherina - spiega - vorrà dire che dovrò fare un altro tampone. Io, però, mi sento bene. Faccio gli auguri al mio amico De Laurentiis e a tutti i malati di Covid".