Il padre di Bifolco: "Oggi Davide avrebbe compiuto 25 anni. Basta fango su di lui"

"Oggi Davide avrebbe compiuto 25 anni. E, come ogni volta negli ultimi otto anni, sia io che la mia famiglia ripensiamo a come sarebbe diventato". E' il pensiero di Giovanni, padre di Davide Bifolco, 17enne morto nel Rione Traiano nella notte tra il 4 e il 5 settembre 2014. A provocare il decesso del giovane gli spari esplosi da un carabiniere reo confesso di omicidio colposo e condannato a ventiquattro mesi con pena sospesa.

L'invito agli abitanti del Rione

"Avrebbe avuto ancora i capelli corti, avrebbe continuato a giocare a pallone? Sono pensieri che solitamente teniamo per noi, ma che quest'anno vorrei condividere anche dopo l'ennesimo articolo di un giornale che continua a gettare fango sul nome di mio figlio. Lo definisce "amico" di Equabile, nonostante non sia vero, nonostante sia stato proprio quello "scambio" di persona a causare la morte di mio figlio, un ragazzo innocente. Ecco, dopo le sentenze del tribunale, i libri, i film, le inchieste, che comprovano che avevamo ragione noi (se mai di ragione si può parlare quando ti uccidono tuo figlio in quel modo) mi aspetterei almeno questo. Mi aspetterei che almeno si iniziasse a parlare di Davide come un ragazzino innocente morto. Nulla ci impedirà di ricordarlo per le strade del Rione Traiano", conclude il papà di Davide che invita gli abitanti del Rione domenica 2 ottobre in via Orazio Coclite, davanti al murale a lui dedicato, per commemorarlo.