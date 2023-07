Daspo di sei anni per ultrà del gruppo “Masseria”

Il questore di NAPOLI ha adottato un Daspo della durata di un anno nei confronti di un 32enne che, in occasione dell'incontro di calcio Napoli-Inter dello scorso 21 maggio allo stadio ''Maradona'', era stato denunciato per scavalcamento da un settore all'altro dell'impianto sportivo. Ancora, un altro provvedimento, della durata di 6 anni, è stato adottato nei confronti di un 42enne di Sant'Anastasia indagato per essersi associato ad altri esponenti del gruppo ultras Masseria allo scopo di commettere vari delitti tra cui: minaccia, violenza e resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento a beni pubblici e privati, devastazione, utilizzo di materiale pericoloso, possesso di artifizi pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive, violenza, minaccia e lesioni personali gravi o gravissime nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi dove si svolgono le manifestazioni sportive aggravati dall'utilizzo delle armi. I fatti contestati sarebbero stati commessi tra il 2022 e il 2023 in occasione di incontri di calcio o comunque in contesti temporali ad esse riferibili.